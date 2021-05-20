Çerkes Sürgünü’nü Unutmadık Unutmayacağız
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,Çerkeslerin anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilişinin 157. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 16:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 21 Mayıs 1864 tarihli Çerkes sürgününe dair yaptığı açıklamada; “Bu olay insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Çerkes kardeşlerimizin anavatanları Kafkasya’dan sürgün edilişinin 157. sene-i devriyesinde hayatını kaybeden tüm muazzez insanlara Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerinin kullandı. Şehir içinde yerleşik Çerkes vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde yapılan sürgün anıtına dikkat çeken Başkan Güngör, “Bu günün anısına Göksun Fındık Mahallesi’nde bir anıt ve meydan inşa ettik. İnşallah bu çalışmamızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Üzerinden 157 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız” cümlelerine yer verd
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