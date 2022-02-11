Çeteler meydanda!

Bu anlamda kentin birçok mahallelerinden gelen Çeteler kentin kurtuluşu için savaşmış kahramanların giydikleri çete kıyafetleri ile sokaklarda şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor.

Mahallelerdeki gençlerinin bir araya geldiği etkinlikte, mahalle muhtarlıklarından aldıkları çete kıyafetleri ile birlikte oluşturdukları küçük gruplarla davul, zurna eşliği ile oynuyor.