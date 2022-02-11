Çeteler meydanda!
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle kurtuluşun simgesi olan çeteler meydanlara çıkarak, kutlamalar yapmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 15:45 11.02.2022, 18:43
Bu anlamda kentin birçok mahallelerinden gelen Çeteler kentin kurtuluşu için savaşmış kahramanların giydikleri çete kıyafetleri ile sokaklarda şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor.
Mahallelerdeki gençlerinin bir araya geldiği etkinlikte, mahalle muhtarlıklarından aldıkları çete kıyafetleri ile birlikte oluşturdukları küçük gruplarla davul, zurna eşliği ile oynuyor.
Namaz Vakti 11 Şubat 2022
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