Çetelerin isteklerini kırmayarak onlarla yöresel oyunlar oynadılar

Kahramanmaraş’ın destansı kurtuluş mücadelesinin 102. Yıl dönümü, Divanlı Mahalle Muhtarlığının öncülüğünde 6 mahallenin çetesiyle, oyunlar eşliğinde kutlandı.

Programa katılan Başkan Güngör ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, burada çetelerin isteklerini kırmayarak onlarla birlikte yöresel oyunlar oynadı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan başkan Güngör, “atalarımızı temsil eden çetelerle bir arada olmaktan son derece mutluluk duydum.” dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’te “bu toprakları bizlere armağan bırakan atalarımızın ruhları şad olsun” dedi.