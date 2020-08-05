Çetin: ''Görev Şehidi Tanımı Özlük Haklarımızda olsun''

Çetin, Kahramanmaraş’ta Psikiyatri Uzmanı 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü’nün yaşamını yitirmesi üzerine yaptığı açıklamada: “Çok üzgünüz. Genç yaştaki arkadaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Kendisinin görev şehidi sayılmasını istiyoruz” dedi.

Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sağlık ordusu olarak gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Bunu Korona virüs çalışmalarında da hissettik. Devletimizi yükün bir kısmını aldı ama hala yetersizlik var. Özlük haklarında iyileşme ve görev şehidi tanımında sağlık camiamız içinde olması şart. Ve bu konu bizim beklentimizdir”