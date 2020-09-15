Çetin: ''Memleketimiz geçmişte görev aldığı sürece imar planı yapmamakta direten komisyon üyeleri görmüştür''

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Harita Mühendisi Taylan Özgür Çetin, yeni imar planının birçok sorunu ortadan kaldıracağını söyledi.

Yeni imar planının STK temsilcileri de dahil iki bine yakın kişinin dinlenerek düzenlendiğini belirten Çetin: “ Yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreç sonunda Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Planlarımızı Büyükşehir Belediyesi’ne sunduk, Büyükşehir belediyesinin de uygum gördüğü değişiklikler tamamlanarak planımız askıya çıktı.

Elbistan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Plan sürecinde meclis üyesi arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Şehrimizin bir çok sorununu çözme adına yaklaşık iki bin civarında insan ve talep dinlendi. Tüm STK’lardan ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler topladık. Özellikle meslek odalarının görüşlerini titizlikle inceledik.

Bunlarla ilgili kararla verdik. Bu planı yaparken temel amacımız Elbistan halkının mağduriyetini ve mağduriyet yaşadıkları problemlerin çözümüydü. Bu noktada bizler üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Bu planla ilgili sürecin sonunda elde ettiğimiz avantajlar, Elbistan’da 6 kat olan yapılaşmayı 8 kata çıkardık. Bazı caddelerimizde kat artışları sağladık. Ada bazındaki yapılaşmalarda 6 kata kadar yapılaşma sağladık. Ticaret artı konut yapılaşmalarında alanı genişlettik. Buna benzer birçok konuda vatandaşımızın elini güçlendirecek kararlar aldık. Planımızda hala eksiklikler olduğu kanaatindeyim bununda çözümünün Karaelbistan ve Çiçek Mahalle imar planı revizyonları ile olacağını düşünüyorum. Bu revizyonda tamamlandığında Elbistan imar planı sonraki otuz yıla yetecektir diye düşünüyorum. Planla ilgili bazı eleştiriler almaktayız, bizi üzen şu, bu eleştiriyi yapan insanların geçmişte belediyede imar komisyonlarında görev alan kişilerin olmasıdır. Bizlerin bunları komisyona davet etmemize rağmen gelip orada görüş bildirmemesi ve plan üzerinde herhangi bir bilgi sahibi olmadan bizi eleştirmesidir.

Olumlu eleştiri insanı her zaman güçlendirir. Biz imar planı çalışmalarında gerek belediye başkanımız olsun gerekse komisyon üyesi arkadaşlarımız olsun uyum içerisinde karar almaya çalıştık. Memleketimiz geçmişte imar planından rant sağlayan komisyon başkanları, komisyon üyeleri görmüştür. Memleketimiz geçmişte görev aldığı sürece imar planı yapmamakta direten komisyon üyeleri görmüştür. Ben meclisimizin ve komisyon üyelerimizin imar planı üzerinde algı oluşturularak yıpratılması noktasında tüm vatandaşlarımızdan ellerini vicdanlarına koyarak hareket etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.