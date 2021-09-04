Çetinkurt ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü!

Aksu TV program sunucularından Fatih Çetinkurt’un kızı Zeynep dünya evine girdi.

KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 16:36 04.09.2021, 16:42
Çetinkurt ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü!

Zeynep Çetinkurt ve Muhammet Ali Yılmaz dünya evine girdi.

Çetinkurt ve Yılmaz ailelerinin düğün merasimine aile dostları, kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

Genç çiftin nikâhı akdini Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirdi.

Çetinkurt ve Yılmaz çiftinin nikah şahitleri ise kent protokolü oldu. Aile cüzdanını Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, genç çifte hayırlı olsun dileklerini sunarak gelin hanıma takdim etti.

Nikah merasiminin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, genç çifte mutluluklar diledi.

Ulu Cami İmam Hatip-i ve Aksu TV İslam ve İnsan programının sunucusu Fatih Çetinkurt “bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan kent protokolüne ve Aksu TV ailemize teşekkür ederim” dedi.

#Fatih Çetinkurt #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun
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