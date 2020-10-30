Ceviz fidanı alırken nelere dikkat etmeliyiz! Detaylar haberimizde...
Aksu Tarım A.Ş AR-GE Yöneticisi Erol Yavaş, Kahramanmaraş’ta Tescillenen “Sütyemez1” ve “maraş18” adı verilen ceviz fidanlarından Yılda 250 bin adet ürettiklerini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2020, 17:35 30.10.2020, 20:48
Aksu Tarım A.Ş AR-GE Yöneticisi Erol Yavaş, Kahramanmaraş’ta Tescillenen “Sütyemez1” ve “maraş18” adı verilen Ceviz Fidanlarından Yılda 250 bin adet ürettiklerini söyledi.
Yağı, tadı, aroması ve yüksek gramajı gibi özelliklerinden dolayı "sütyemez1" ve "maraş18" adı verilen ceviz çeşitleri başta olmak üzere toplam 10 çeşit ceviz daha aksu tarımda üretiliyor.
Aksu Tarım A.Ş ARGE Yöneticisi Erol Yavaş, Kahramanmaraş cevizinin kalitesini de anlattı.
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:17
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|6
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3