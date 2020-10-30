Ceviz fidanı alırken nelere dikkat etmeliyiz! Detaylar haberimizde...

Aksu Tarım A.Ş AR-GE Yöneticisi Erol Yavaş, Kahramanmaraş’ta Tescillenen “Sütyemez1” ve “maraş18” adı verilen Ceviz Fidanlarından Yılda 250 bin adet ürettiklerini söyledi.





Yağı, tadı, aroması ve yüksek gramajı gibi özelliklerinden dolayı "sütyemez1" ve "maraş18" adı verilen ceviz çeşitleri başta olmak üzere toplam 10 çeşit ceviz daha aksu tarımda üretiliyor.



Aksu Tarım A.Ş ARGE Yöneticisi Erol Yavaş, Kahramanmaraş cevizinin kalitesini de anlattı.