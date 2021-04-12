Ceviz ıslah, araştırma ve uygulama çalışmaları devam ediyor
KSÜ’de Prof. Dr. Mehmet Sütyemez önderliğinde ceviz ıslah, araştırma ve uygulama çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 11:45 12.04.2021, 18:32
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Prof. Dr. Sütyemez, Islah uygulaması hakkında bilgiler paylaştı.
Islah alanlarının daha geniş alanlarda yapılması gerektiğini belirten Sütyemez, “Türkiye’nin 100 yılına damga vuracak ıslah altyapısını KSÜ olarak burada kurduk” dedi.
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