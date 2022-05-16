Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde Çalışmalar Sürüyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Çağlayancerit Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 5 bin metrekare alana sahip tesis, toplama ve depolama, kurutma, sınıflandırma ve paketleme, imalat üniteleri gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracak. Toplamda 7 Milyon TL’lik yatırımla Çağlayancerit’e ceviz kabuklarının soyulması, kurutulması ve kurutulmuş cevizlerin sınıflandırılarak ambalajlanması, depolanması ve bir bölümünün kırılarak iç ceviz halinde paketlenerek depolanmasına olanak sağlayan modern bir tesis kazandırılacak. İnşası devam eden tesisin hizmete açılmasıyla birlikte ürünlerin katma değerinin artırılarak çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlanacak.

Çağlayancerit’e Can Suyu Olacak

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hayata geçirilen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi projesi ilçemize adeta can suyu olacak. Ceviz vadisine kazandırılacak bu endüstriyel tesis inşallah bu sezon hizmete açılacak. İlçemiz için son derece hayati önem arz eden bu tesisin hayata geçirilmesinde çok büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e tüm Çağlayanceritliler adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.