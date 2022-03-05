İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, kurumda düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçedeki atıl arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağıtılan ceviz fidanlarının bölge iklimine uygun olduğunu ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, “Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, “Kahramanmaraş İli Ceviz Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında geçtiğimiz sonbaharda çiftçilere, Maraş-18, Fernor ve Chandler olmak üzere 2 bin 500 adet ceviz fidanlarının dağıtımını tamamlamıştık. İlkbahar dönemi talepleri doğrultusunda il müdürlüğümüzün tedarik ettiği 2 bin 100 adet sertifikalı cevizimiz ile 350 adet sumak fidanımızı çiftçilerimize ulaştırdık.. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün birlikte koordine ettiği projemizin ana hedefi atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılmasıdır. İnşallah bereketli olur, çiftçilerimize hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından, ceviz fidanı dikimi ve bakımı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Törene, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ile yetkililer katıldı.