Cevizli bahçe Dulkadiroğlu’nda doğa ile iç içe bir mekan

Şehir dışından misafirleri de ağırlayan Cevizli Bahçe, tüm pandemi kurallarına riayet ederek vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın çay bahçesi kültürünü yaşatmak amacıyla hizmete sunduğu Cevizli Bahçe, hem şehir içinden hem de şehir dışından ziyaret eden vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Bahçe ile ilgili ziyaretçilerden olumlu tepki aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet edildiğini söyledi.

Başkan Okay, Cevizli Bahçe ile ilgili şunları kaydetti: “Geçmişte çay bahçeleri vatandaşlarımızın nefes aldığı ve hoşça vakit geçirdiği alanlardı. Bu gibi alanların azaldığını düşünerek Cevizli Bahçe projemizi tamamlayarak hizmete sunduk. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız uygun fiyatlarla hizmet almaktadır. Doğayla iç içe olan bu mekanımız ziyaretçilerine huzurlu bir an yaşatmaktadır. Ülkemizi de saran pandemi krizini de göz önünde bulundurarak mekanımızda gerekli tedbirleri aldık. Çalışanlarımız izole bir şekilde hizmet vermektedir. Masalarımız arası sosyal mesafe kuralları gözetilmektedir. Ben şehrimizi ziyaret eden ve şehrimizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızı cevizli bahçemize davet ediyorum.”

Cevizli Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlarda hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Okay’a teşekkür etti.