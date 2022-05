Cevizli Park sezonu açtı!

Aile çay bahçesi formatında hizmet veren Cevizli Park’ın Pazartesi gününden itibaren misafirlerini kabul edeceği bildirildi. Dulkadiroğlu İlçesi’nde bulunan vatandaşların aileleriyle vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan oluşturmayı planlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cevizli Park Aile Çay Bahçesi formatını hayata geçirerek hizmete sunmuştu. Yaklaşık 3 yıldır her yaz döneminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Cevizli Park, bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak sezonu açmayı planlıyor. 09 Mayıs Pazartesi’den itibaren hizmete başlaması planlanan Cevizli Park’ta bu yıl da hizmet kalitesi artarak devam ediyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cevizli Park’ın gördüğü ilgiden bahsetti. Kahramanmaraş’ın bu Çay Bahçesi formatını çok sevdiğini anlatan Başkan Okay, vatandaşların talebi doğrultusunda kaliteyi artırdıklarını söyledi. Pınarbaşı mahallesinde bulunan Cevizli Park’ın yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini hatırlatan Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’na her açıdan zenginleşmesi adına büyük çaba harcıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra sosyal açıdan vatandaşlarımızın da taleplerini bir bir yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımız eski çay bahçesi kültürünü özlediklerini ve bu formatta bir mekan olmasını bizlerden istedi. Bunun üzerine çalışma başlatarak Cevizli Park formatını ortaya koyduk. Yaklaşık 3 yıldır da yoğun bir ilgiyle hizmet veriyor. Tabi bölge yaz mevsiminde hizmet için çok uygun. Bu sebeple Cevizli Park yaz sezonunda hizmet veriyor. Bu yıl da sezon açılışı için hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacaklar. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel mekanda dinlenmeye ve keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum.”