Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı süren Zekeriya Tanrıverdi Camii’nin 3 bin metrekarelik alanında çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 20:31
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Zekeriya Tanrıverdi Camii’nin 3 bin metrekarelik alanında çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla cami çevresindeki bin 500 metrekare alanda bazalt, bin 500 metrekare alanında ise parke ve bordür uygulamaları yapılıyor.
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