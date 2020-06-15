Çevre illerde olan depremler Kahramanmaraşı tetikliyor mu?
Geçtiğimiz gün Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 16:57 15.06.2020, 20:07
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Kahramanmaraş’ın çevre illerinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken jeoloji mühendisleri odası başkanı Mehmet Kuruçay Kahramanmaraş’ı ileri zamanda nelerin beklediğini Aksu Haber’e anlattı.
Aksu Habere özel röportaj veren Kuruçay, “etrafımızda meydana gelen depremler bizler için bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.
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