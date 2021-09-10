Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programlar öncesi Kahramanmaraş'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum havalimanında karşılandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programlardan ötürü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'a geldi.
Şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Havalimanında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı.
Başkan Güngör sosyal medya paylaşımında:
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programlar öncesi şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'u havaalanımızda karşıladık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programlar öncesi şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum’u havaalanımızda karşıladık. pic.twitter.com/zh7AF9UvxI— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) September 10, 2021
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