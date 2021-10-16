Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çocuklarla bir araya geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde gelişim çağındaki çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla çeşitli programlar düzenliyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 16:01 16.10.2021, 18:21
Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ev sahipliğinde “Çevre Müfettişi Doğa Etkinliği” programı düzenlendi
Aliye İzzet Begoviç Parkında 5-16 yaş arasındaki çocuklar ile yapılan etkinlikte çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de çeşitli etkinliklerle bilgilendirildi.
Çevre Ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hakan Şimşek yaptığı açıklamada programın amacının çocuklarda çevre bilincini geliştirmek olduğuna dikkat çekti.
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