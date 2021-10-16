Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çocuklarla bir araya geldi

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ev sahipliğinde “Çevre Müfettişi Doğa Etkinliği” programı düzenlendi

Aliye İzzet Begoviç Parkında 5-16 yaş arasındaki çocuklar ile yapılan etkinlikte çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de çeşitli etkinliklerle bilgilendirildi.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hakan Şimşek yaptığı açıklamada programın amacının çocuklarda çevre bilincini geliştirmek olduğuna dikkat çekti.