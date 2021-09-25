Çevrim içi Karma Sergisi açıldı

Onikişubat Belediyesi’nin evsahipliğini yaptığı Expo 2023 etkinlikleri, paydaş kurumların katkılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Onikişubat Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Çevrim İçi Karma Sergi”, KİÜ’nün youtube kanalı üzerinden gösterime girdi.

İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve sergi Koordinatörü Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Sergi Küratörü Dr. Öğr. Üyesi Meryem Geçimli, Sergi Düzenleme Komitesi Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Begüm İlbay ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirilen online açılışta, birbirinden farklı türdeki eserler beğeniye sunuldu.

Expo 2023’ün, “Doğa-Dostu Kent ve Duyarlılık”, “Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim”, “Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı”, “Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek”, “Sadeliğin Bilgeliği”, “Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu” gibi temalarına yönelik olarak hazırlanan eserler arasında resim, fotoğraf, seramik, metal şekillendirme, dijital tasarımlar ve el nakışları gibi onlarca sanatsevere ait çalışmalar yer alıyor.

Açılışta konuşan KİÜ Rektör Yardımcısı ve Sergi Koordinatörü Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Expo 2023’ün Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Kahramanmaraş cumhuriyet tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Expo organizasyonuna 2023 yılında evsahipliği yapacak. Bu fuarın kentimizin tanıtımına büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Bu bağlamda biz de İstiklal Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, bu organizasyona katkı sağlıyoruz. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı serginin ortaya çıkmasında emek veren Sergi Düzenleme Kurulumuzun üyelerine ve fakülte personelimize ve eser gönderen katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.