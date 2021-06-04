Ceyhan Nehrinde toplu balık ölümleri yaşandı
Kahramanmaraş Elbistan’daki Ceyhan Nehrinde toplu balık ölümleri meydana geldi. Ölü balıklar kıyıya vururken, tarım ve orman bakanlığı ekipleri, nehir suyundan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 11:58 04.06.2021, 12:10
Elbistan’da Ceyhan Nehri’nin Karaelbistan Mahallesi ile Kalealtı Sulama Birliği Regülatörü arasındaki kısımda toplu balık ölümleri yaşandı.
Kalealtı Sulama Birliği görevlilerinin bendi kontrol ettikleri sırada fark edilen olayda binlerce ölü balığın su yüzüne vurduğu görüldü.
Balıkların nehirde oluşan kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı öngörüsü ile bent kapakları açılıp tahliye yapılırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi ekipleri nehir suyundan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.
Balıkların yumurtlama döneminde yaşanan olayın nehirdeki balık popülasyonunun önemli oranda düşmesine sebep olacağı öğrenildi.
28°
açık
Namaz Vakti 04 Haziran 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü