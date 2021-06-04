Ceyhan Nehrinde toplu balık ölümleri yaşandı

Elbistan’da Ceyhan Nehri’nin Karaelbistan Mahallesi ile Kalealtı Sulama Birliği Regülatörü arasındaki kısımda toplu balık ölümleri yaşandı.



Kalealtı Sulama Birliği görevlilerinin bendi kontrol ettikleri sırada fark edilen olayda binlerce ölü balığın su yüzüne vurduğu görüldü.



Balıkların nehirde oluşan kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı öngörüsü ile bent kapakları açılıp tahliye yapılırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi ekipleri nehir suyundan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.



Balıkların yumurtlama döneminde yaşanan olayın nehirdeki balık popülasyonunun önemli oranda düşmesine sebep olacağı öğrenildi.