Çeyiz listesi hazırlarken mutlaka uğrayın!
İnce Çeyiz Evi, tatlı telaşta en büyük yardımcınız....
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2021, 14:50 14.07.2021, 15:12
Yüzyıllardır evlilik hazırlığının baş tacı olan çeyiz geleneği, el emeği göz nuru içeriğini hâlâ korumakta.
Hanımların ve genç kızların evlilik öncesi ve sonrasında zevklerine göre kaliteli her türlü ihtiyaçlarını karşılayan İnce Çeyiz Evi, evlilik hayalleri olanların çeyiz sandıklarını süslüyor.
Sadece çeyiz sandığını süslemek isteyenler değil evlerinde zarafet ve estetiğe önem verenlerinde adresi olan İnce Çeyiz Evi, piyasada bile bulunmayan nakışları ilmek ilmek işleyerek vatandaşların beğenisine sunuyor.
İnce Çeyiz Evi İşletme Sahibi Nuray İnce, “Genellikle eski çeyizleri yeniliyoruz, bunun yanı sıra; Maraş İşi Sim Sırma, Maraş Filesi, elde işlem görmüş ve makinede yapılan tüm işlemeleri vatandaşların ihtiyacına göre karşılıyoruz” dedi.
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