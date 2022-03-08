Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

8 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü gram altın alış: 922,39TL

8 Mart Salı günü gram altın satış: 922,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 6.039,00 TL

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 6.131,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.993,00TL

8 Mart Salı günü yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.495,00 TL

8 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü tam altın alış: 5.967,00 TL

8 Mart Salı günü tam altın satış: 6.076,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Ata altın alış: 6.128,00 TL

8 Mart Salı günü Ata altın satış: 6.234,00 TL