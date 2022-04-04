Cezaevi kampüsüne yapılan cami dualarla açıldı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki cezaevi kampüsüne yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Camii, dualarla ibadete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 15:02 04.04.2022, 15:19
Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde yapımına 1.5 yıl önce başlanan 15 Temmuz Şehitleri Camii tamamlandı ve açılışı, düzenlenen törenle yapıldı
Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Mustafa Tekin, hâkim ve savcılar ile cezaevi personellerinin katılım sağladı
İl Müftüsü Mustafa Tekin'in dua etmesinin ardından kesilen kurdeleyle caminin açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılanlar camide ilk namazı kıldı.
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