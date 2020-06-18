Cezaevinde koronavirüs iddiasına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi!

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan Kahramanmaraş Adliyesinde ve Kahramanmaraş E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD-19 vakası bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması hasıl olmuştur.

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde kimyasal bir sıvı ile kasten yaralama olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Kahramanmaraş Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli F.Ö.’nün Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilk kabulünde yaptırılan KOVİD-19 testi pozitif çıkmıştır.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yapılan kapsamlı filyasyon çalışması neticesinde F.Ö’nün kurum personeli ve temas ettiği tespit edilen diğer tutuklulara da KOVİD-19 testi uygulanmış, bu testler negatif çıkmıştır.

Ayrıca soruşturma aşamasında şüphelinin ifadesini alan ve hastalığa dair hiçbir belirti gözlemlenmeyen Cumhuriyet Savcısı ile Zabıt Kâtibi ve sorgu hâkimliğinde şahsın savunmasını alan Hâkim ile Zabıt Kâtibi ve Mübaşirimiz tedbir amaçlı olarak evlerinde izolasyonda kalmaları amacıyla görevlerinden ayrılmışlardır.

14 günlük izolasyon sürecinin ardından KOVİD-19 test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması halinde yeniden görevlerine başlayacaklardır. Halen devlet hastanesinde tutuklu koğuşunda tedavi altına alınan ve hastalığa dair (ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, ishal vb.) hiçbir belirti göstermeyen tutuklu F.Ö.'ye 17/06/2020 tarihinde uygulanan KOVİD-19 testi ise negatif çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda adliyede ve ceza infaz kurumunda KOVİD-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.