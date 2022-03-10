Chicago TOBB Ticaret Merkezi Bilgilendirme toplantısı yapıldı
KMTSO’nun daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu Chicago TOBB Ticaret Merkezi bilgilendirme toplantısında konuşmacı olarak yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 16:25 10.03.2022, 17:47
Bilgilendirme toplantısına KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra iş dünyasından birçok kişi katılım sağladı.
Program Sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu güzel bir toplantı olduğuna dikkat çekerek bilgiler paylaştı.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Genel Müdür Ciritoğlu’na katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.
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