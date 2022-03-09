CHP Afşin Kadın Kolları Başkanlığı kadınlara karanfil dağıttı
Cumhuriyet Halk Partisi Afşin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirilerek, kadınlara karanfil dağıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 14:13 09.03.2022, 14:34
Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen programda konuşan CHP Afşin İlçe Başkanı Selçuk Gökdoğan, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün mahiyeti itibariyle, bir emek ve hak mücadelesinin somutlaşmış hali olduğunu belirterek, kadınların özel gününün kutladı.
CHP Afşin Kadın Kolları Başkanı Aysun Ceyhun ise parti olarak 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması ve çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladıklarını belirtti.
Namaz Vakti 09 Mart 2022
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