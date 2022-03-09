CHP Afşin Kadın Kolları Başkanlığı kadınlara karanfil dağıttı

Parti İlçe Binasında gerçekleştirilen programda konuşan CHP Afşin İlçe Başkanı Selçuk Gökdoğan, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün mahiyeti itibariyle, bir emek ve hak mücadelesinin somutlaşmış hali olduğunu belirterek, kadınların özel gününün kutladı.

CHP Afşin Kadın Kolları Başkanı Aysun Ceyhun ise parti olarak 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması ve çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladıklarını belirtti.