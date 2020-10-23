CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: ''Termik santral filtresiz çalıştırılamaz''

Elbistan ilçesinde düzenlediği basın toplantısında Afşin Elbistan a termik santralinin bacasız çalıştırılarak hava kirliliği oluşturulduğunu öne süren cumhuriyet halk partisi genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili ali Öztunç, santralin filtresiz çalışmasını eleştirdi.

Kendisinin de işçi çocuğu olduğunu belirten Öztunç, amaçlarının santralin kapatılarak insanların işsiz bırakılması olmadığını, filtre sistemi olan bir termik santral ile üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Öztunç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sevgili Elbistanlılar, bu aralar koronavirüs yaygın biliyorsunuz, sıkıntılı bir süreç ama Elbistanlı hemşerilerimiz koronavirüse alışkındır. Çünkü zaten 25-30 yıldır bu termik santrali yüzünden koronavirüs gibi illetlere alışık bir bünyemiz var. Maalesef böyle bir gerçek var. Bu kadar yıldır Afşin'in Elbistan'ın havası kirli. Sabahları o is kokusunu almıyor musunuz? Gökyüzüne baktığınız zaman o dumanları görmüyor musunuz? Kışın kar yağdığı zaman simsiyah olduğunu fark etmiyor musunuz? Dünyanın hiç bir ülkesinde yok. Sadece Elbistan'da Afşin'de simsiyah kar var. Sebebi ise santralin filtresiz olması.Ben yıllardır uğraşıyorum, mücadele veriyorum.

Ben işçinin çalışmasını istiyorum, ben bir işçi çocuğuyum, kimse işsiz kalsın istemem, işçiye karşı değilim. Enerji de üretilsin, enerji üretimine de karşı değilim. Fakat filtre tak dedik, kötü bir şey mi söyledik? Çelikler Holding en kötü yıl, yıllık 300 milyon dolar kazanıyor ama filtre takmıyor.

Hangi esnaf kardeşimize desek ki, gel Afşin Elbistan Termik Santralini sana verdik, yılda da 300 milyon dolar para kazan ama bir kısmıyla da bir defaya mahsus filtre tak desek hemen yapar. Maalesef bunu anlatamadık.

Ben istedim ki tüm partiler santralin önünde açıklama yapalım ve diyelim ki, arkadaş bu filtreyi ne zaman takacaksın? Ne durumda bu filtre işi? Diye soralım dedik ve anında Ankara'dan haber ajansları aranmış ve Ali Öztunç'a iftira atın talimatı verilmiş. Bana Sosyal Medya'dan da saldırı başlatmaya çalışıyorlar. Arkasından raporlar geldi, santrale gidersek işçileri gazlıyorlar provakasyon yapacaklar. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bunun üzerine biz de açıklamamızı Elbistan'da uyarı açıklaması mahiyetinde yapıyoruz.

Çelikler Holding benim canımı sıkarsa on binleri o santralin önüne yığarım. Onlar bu santrali filtresiz çalıştırmaya devam ederlerse, bu havayı, bu toprakları kirletmeye devam ederlerse on binleri oraya yığarım ve başka açıklamalar da yaparım. Hiç olmayacak işler yapıyorlar.

Bizim bir derdimiz var, termik santrali filtreli olsun, dünya standartlarında olsun ve hava kirlenmesin. Önümüzdeki günlerde Green Peace Dünya Örgütü bir açıklama yapacak. Dünyanın en kirli şehri Elbistan olduğuna dair. Santral çalışsın, kimse işsiz kalmasın, herkes ekmeğini kazansın ama santrale filtre takılsın. Burası filtresiz çalışmayacak. Bu konuda TBMM'de gerekli girişimleri yapıyorum, bir kez daha yüksek bir sesle mecliste bunu dile getireceğim. Böyle devam ederse de İYİ Parti'li CHP'li 50 milletvekiliyle geleceğim ve on binlerle santralin önüne gideceğim. Bunu da bilsinler. Öyle yağma yok, bu memleket için mücadele etmeye devam edeceğiz. Elazığ'dan gelip Elbistanlı birini tehdit edemezler kusura bakmasınlar.”dedi.