CHP İl Başkanı Esat Şengül : ''Mücadelemiz hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir''
CHP Kahramanmaraş İl ve İlçe Teşkilatı partinin kuruluşunun 97’ncı yıl dönümünü vesilesiyle program düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2020, 18:15 09.09.2020, 19:26
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CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, Partinin 97’ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk meydanında tören düzenledi.
CHP İl Başkanı Esat Şengül’ün Atatürk Anıtına çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törenin Ardından Parti adına günün anlam ve önemine belirten konuşmayı CHP İl Başkanı Esat Şengül yaptı.
Şengül, konuşmasında “mücadelemiz hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir.” dedi.
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