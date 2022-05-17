CHP İlçe Teşkilatı Halk Ozanı Mahzuni Şerif’i Andı

CHP Afşin İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen anma etkinliğinde asrın ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in türküleri seslendirildi.

Etkinlikte konuşan CHP Afşin İlçe Başkanı Selçuk Gökdoğan, “Bugün parti içi eğitimimiz vardı, aynı zamanda yüzyılın pir sultanı Aşık Mahzuni Şerif’in vefatının 20. Yılı dolayısıyla türküleriyle yad etmek istedik. Mahzuni hayatı işkencelerle, sürgünlerle geçmiş, türküleriyle büyüdüğümüz büyük bir ozan. Mahzuni bizim içimizden, yöremizden bir insan. Her türküsünde bizim bölgemizi, yaşamımız anlatan, bazı siyasi nedenlerden dolayı ülkesine özlem duyan bir insan. Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif vefatının 20. Yılında saygıyla yad ediyoruz.” Diye konuştu.