CHP Milletvekili Öztunç’tan bir yalan daha

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında bir yalana daha imza attı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını eleştiren CHP Milletvekili Ali Öztunç, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi niye tuz kullanmadınız. Dünyanın tüm ülkelerinde kar yağışında tuz kullanılır. Çünkü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tuz almamış. Aklınca tasarruf yapacak. Belediyeye tuz almamış” cümlelerini kullandı. Öztunç’un açıklamalarının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medyadan paylaştığı videoyla gerçekleri ortaya çıkardı. Başkan Güngör, “Siz yalan siyasetini sürdürdükçe biz de gerçekleri yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Savunduğunuz ‘tuz almadı’ yalanınıza ithafen karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

17 Eylül’de İhalesi Yapılmış

Başkan Hayrettin Güngör’ün paylaştığı videoda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 17 Eylül’de ihale yaptığı ortaya çıktı. “HAM TUZ VE BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ SIVI ÇÖZELTİ SOLÜSYON SATIN ALINACAKTIR” duyurusuyla çıkılan ihale ile Büyükşehir Belediyesi stoklarına 3 bin 500 ton daha tuz ilave etmiş oldu. İşte ihalenin linki: https://www.ilan.gov.tr/ilan/839605/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/ham-tuz-ve-buzlanmayi-onleyici-sivi-cozelti-solusyon-alinacaktir