CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak, Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programına ilişkin, "Damat öğrensin diye ekonomi yap boz tahtasında döndü. Dün aldıkları kararları bugün değiştiriyorlar. Damadın yaptıklarına dair yabancı basında çıkan haberlere bile gizlilik kararı çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklaması şu şekilde:

Halkın sağlığını korumanın da ulusal çıkarlarımızın gereği vardır. Ülke de ekonomi de aile şirketi gibi yönetiliyor. Damat öğrensin diye ekonomi yap boz tahtasında döndü. Dün aldıkları kararları bugün değiştiriyorlar. Damadın yaptıklarına dair yabancı basında çıkan haberlere bile gizlilik kararı çıkarıyorlar.

Konutta arabada fiyat balonları oluştu. Damat ve kayınpeder baktılar olmuyor, milleti caydırmak içn döviz ve altın almınına faiz artırdılar. Merkez Bankası'nda bankaya ait döviz rezervi kalmadı. 2001 krizinde bile bu durumla karşılaşmamıştık.

Borçla ekonomiyi yüzdürme stratejisi ülkeyi borç batağına götürdü. Bankalar ve finans kurumları hariç ülkenin borcu, ülkenin bir yıllık gelirini aştı.

Kur saldırısı dış güçler masalları bitti. En son damat bakan kur benim için önemli değil, ben o tarafa bakmıyorum dedi. Bu işlerin üstüne tüy dikti.

"MİLLİ PARAMIZ AFRİKA ÜLKELERİNDE DE DEĞER KAYBETTİ"

Sayın Albayrak, belki döviz kuruna bakmıyorusunuz ama yönetemediğiniz ekonomide iğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı. Madem bu kurun kontrolü sizdeydi neden kontrol edemediniz? Sayenizde milli paramız sadece dolar ve euro karşısında değil Afrika ülkelerinde bile değer kaybetti. Sanayimiz güçlü diyorsunuz, kobilerin borçların 163 milyar dolar olduğunu bilioyr musunuz. Sanayiciler kur zararını nasıl halledeceğini dşünüyor.

Dün, TBMM'nin açılışında Saray'ın kibirli adamı, salgında millete 495 milyar lira destek verdik dedi. Destek dediğinin 267 milyar lirası, vatandaşlara ve şirketlere verilen borç. 122 milyar lirası, eski borçların ertelenmesi. Buna bi de faiz ve vergi ve prim borçlarının ertlenmesini ekleyin. Destek dediğinin yüzde 93'ü borç erteleme. Geriye kalan, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödemesi o da işsizlik fonundan ödeniyor. Gerçek destek tutarı ise, sadece 6,2 milyar TL.