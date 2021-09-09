CHP’nin Kuruluşunun 98. yıl dönümü Kahramanmaraş’ta kutlandı!
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 98. kuruluş yıl dönümü Kahramanmaraş'ta kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 12:31 09.09.2021, 13:01
CHP İl Başkanlığınca Atatürk meydanında düzenlenen törende, chp il başkanı esat Şengül tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Burada açıklamalarda bulunan Şengül, “partimizin kuruluşunun 98. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.
Daha sonra CHP İl Kadın Kolları tarafından partililerle birlikte kentteki bir düğün salonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, 98 yıllık şanlı geçmişiyle ulu bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün aydınlattığı yolda büyük bir azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir.” Dedi.
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