Çiçekçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesaisi!

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle tüm hazırlıklarını tamamlayan çiçekçiler müşterilerini heyecanlı bir şekilde bekliyor.

Kıymetli günlerimiz arasında olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde vatandaşların en çok talebiyse karanfil oldu.

Çiçekçi Esnafları da kadınların zarifliğini simgeleyen karanfilleri tek tek paketleyerek bu özel günde kadınlara hediye edilmesini istiyor.