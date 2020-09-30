Çiçekli Mahallesi sakinlerinden KASKİ' ye teşekkür!

Çiçekli Mahallesine içmesuyu sağlayan depodan başlamak üzere 15 haneye yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda yeni içmesuyu şebekesi çekildi.

Yeni şebeke yapılması ile birlikte içme suyuna kavuşan Andırın İlçesi Çiçekli Mahallesi sakinleri bu güzel hizmetten dolayı KASKİ' ye teşekkür ettiler.