Çiçekli Mahallesi sakinlerinden KASKİ' ye teşekkür!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) Andırın ilçesinde içmesuyu sorunu yaşayan Çiçekli Mahallesinde içmesuyu şebekesi olmayan 15 haneye içmesuyu şebekesi yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 10:57 30.09.2020, 19:03
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Çiçekli Mahallesi sakinlerinden KASKİ' ye teşekkür!

Çiçekli Mahallesine içmesuyu sağlayan depodan başlamak üzere 15 haneye yaklaşık 1.5 kilometre  uzunluğunda yeni içmesuyu şebekesi çekildi.

Yeni şebeke yapılması ile birlikte içme suyuna kavuşan Andırın İlçesi Çiçekli Mahallesi sakinleri bu güzel hizmetten dolayı KASKİ' ye teşekkür ettiler.

#Kahramanmaraş #Çiçekli Mahallesi
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