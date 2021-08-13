Çiftçi fide desteğinden memnun
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon biber fidesi hasat edilmeye başladı. Fideyle dikilen coğrafi işaretli ürün, hem maliyetleri düşürdü, hem de verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime verilen destekler meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde tarımsal üretim gerçekleştiren onlarca çiftçiye biber fidesi desteği verilmişti. Toplamda 2,5 milyon adet dağıtılan coğrafi işaretli “Kahramanmaraş Kırmızı Biberi” hasat edilmeye başlandı. Fideden üretim yapılan ürünün, tohumdan üretime kıyasla hem birim alanından alınan verim attı, hem de sulama, çapalama giderlerinden çiftçiyi tasarruf ettirdi. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında 1.2 milyon adet olarak gerçekleştirdiğimiz biber fidesi desteğini bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün talimatlarıyla 2 katına çıkardık. Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’nin üretim sahasını genişletmek ve pazar payını artırmak için desteklerimizi ilerleyen süreçte de sürdüreceğiz. Hasat edilen ürünlerimizin çiftçilerimize bereket, vatandaşlarımıza afiyet olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Tarımsal Bir Değer Büyükşehir Korumasında
Biber yetiştiren çiftçiler de yapılan hasattan memnun. Destek sağlanan tarım üreticisi Sait Kokulu, “Kahramanmaraşımızın tescilli ürünü olduğu için kırmızı biberimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Mahsüllerimiz bereketli geldi, Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, çiftçi Ejder Keklik, “Yıllar önce tohumla ektiğimiz biberle, fideden ekim yaptığımız biber arasında fark görüyoruz. Kırımlarda inanılmaz fark ediyor” dedi. Üreticilerden Ali Yavuz ise açıklamasında, “Baharatlık biber yetiştiriciliği yavaş yavaş azalmaktaydı. Biz çiftçiler olarak buna sahip çıkıyoruz. Yapılan fide desteği esasında önemli bir teşvik. Coğrafi işaretli ürünümüzün kaybolup gitmesine engel oluyor. Büyükşehir Belediyemiz ile üretimi ve istihdamı artıracağız. Şehrimizin değerlerini mufaza edeceğiz” diye konuştu.
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