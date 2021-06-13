Çiftçi verimden memnun, fiyatların iyi olmasını bekliyor

Havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı başladı. Kimi çiftçi tarlasını sürerken, kimisi de tarladan elde ettiği ürünleri biçerdöverler yardımıyla buğday ve samana dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde de kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlada üretime devam ederek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyorlar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan çiftçi Veli Kılınç hasadın pandemiye takılmadığını ve üretimin devam ettiğini belirtti.