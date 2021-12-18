Çiftçiler zor bir yılı geride bıraktı!

Çiftçiler Pandemi Koşullarından Ve Yasaklardan Bir Nebzede Olsa Muaf Olmalarına Rağmen Pandemi Sonrası Artan Maliyetler Ve Kuraklık Üretimi Olumsuz Etkiledi.

Konuyla İlgili Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Tarımsal Üretimin Ne Kadar Önemli Olduğuna Dikkat Çekerek 2021 Yılı İçerisinde Sektörde Yaşanan Gelişmeleri Aksu Haber’e Anlattı.