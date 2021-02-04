Çifte cinayet sanığına haksız tahrik indirimi ile 36 yıl hapis cezası

Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesinde 7 Mart 2020 tarihinde Yusuf Çoban (29) ile İbrahim Söğütlü (28)’nün silahla vurularak öldürülmesinden yargılanan tutuklu sanık S.E.(33) nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.



Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları ile aileler katıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan sanık S.E. olayın taraflar arasında başlayan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada silahla rast gele ateş etmesi sonucu meydana geldiğini belirtip, ölüme sebebiyet verdiği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı iki cinayetten iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğine hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi ile sanığı iki kez 18 yıl hapis olmak üzere toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırdı.