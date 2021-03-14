Çiğ köfteci hesabı kripto parayla ödeyene indirim yapıyor
Türkiye’de kripto paralara olan ilginin artması esnafları da harekete geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2021, 14:05
Kahramanmaraş’ta bir çiğköfte dükkanı işleten Seydihan Kara ve İsmail Elmas, çiğköfte satışlarında Avax ile ödeme kabul ettiklerini ve kripto para ile ödeme yapan müşterilerine %20 indirim uyguladıklarını belirterek yeni bir kampanya başlattı.
Sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılanan kampanyada ilk Avax ile satış gerçekleşti. Avax’ın kurucusu Emin Gün Sirer de Avax ile çiğköfte satışına duyarsız kalmadı ve takipçileriyle paylaştı.
İşletmeci Seydihan Kara, kripto paraların hayatımıza girmesiyle birlikte bizde ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladık dedi.
İşletmeci İsmail Elmas, kurucusu bir Türk olması nedeniyle özelikle Avax’ı seçtiklerini söyledi.
HABER: MEHMET DEVECİ-GÖKHAN ÇALI
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kayserispor
|28
|31
|16. Kasımpaşa
|28
|30
|17. Başakşehir
|29
|29
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. İstanbulspor
|26
|47
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|25
|41
|9. Bandırmaspor
|26
|35
|10. Bursaspor
|25
|34
|11. Ümraniye
|25
|34
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|28
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|28
|35
|14. Southampton
|28
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Newcastle
|28
|28
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Levante
|27
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|33
|10. Celta de Vigo
|26
|33
|11. Granada
|26
|33
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20