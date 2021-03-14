Çiğ köfteci hesabı kripto parayla ödeyene indirim yapıyor

Kahramanmaraş’ta bir çiğköfte dükkanı işleten Seydihan Kara ve İsmail Elmas, çiğköfte satışlarında Avax ile ödeme kabul ettiklerini ve kripto para ile ödeme yapan müşterilerine %20 indirim uyguladıklarını belirterek yeni bir kampanya başlattı.

Sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılanan kampanyada ilk Avax ile satış gerçekleşti. Avax’ın kurucusu Emin Gün Sirer de Avax ile çiğköfte satışına duyarsız kalmadı ve takipçileriyle paylaştı.

İşletmeci Seydihan Kara, kripto paraların hayatımıza girmesiyle birlikte bizde ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladık dedi.

İşletmeci İsmail Elmas, kurucusu bir Türk olması nedeniyle özelikle Avax’ı seçtiklerini söyledi.

HABER: MEHMET DEVECİ-GÖKHAN ÇALI