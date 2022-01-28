Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Toplantısı yapıldı!

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya ilgili daire amirleri katıldı.



AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ”Karla mücadeleyi çok önemsiyoruz. Özellikle çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak öncelikli görevimizdir.” dedi.