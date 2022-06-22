Ciğer kavurması namı diğer vali mezesi büyük ilgi görüyor
Kahramanmaraş'ta efsaneleşmiş lezzetlerden biri olan vali mezesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 17:04 22.06.2022, 17:48
Tarihi 60 yıl öncesine dayanan ve deden başlayıp torunları tarafından devam ettirilen ciğer kavurması halk arasında vali mezesi olarak biliniyor.
Mesleği babasından devralan Ali Sütsatan, vali mezesini hergün taze olarak yaptıklarını bu yüzden tadının hep aynı kaldığını söyledi.
Namaz Vakti 22 Haziran 2022
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