Ciğer kavurması namı diğer vali mezesi büyük ilgi görüyor

Tarihi 60 yıl öncesine dayanan ve deden başlayıp torunları tarafından devam ettirilen ciğer kavurması halk arasında vali mezesi olarak biliniyor.

Mesleği babasından devralan Ali Sütsatan, vali mezesini hergün taze olarak yaptıklarını bu yüzden tadının hep aynı kaldığını söyledi.