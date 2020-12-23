‘Çıkıpta, biz silahlı bir terör örgütünün partisi değiliz desinler!’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Geçtiğimiz Günlerde TBMM Kürsüsünde Yaptığı Çağrıyı Hatırlatan Prof. Dr. Yardımcıoğlu, HDP Ve CHP eğer Türkiye’yi Çok Sevdiklerini Göstermek İstiyorlarsa 2021 yılında verilecek olan parti yardımını almayacağız desinler’ dedi.

Konuşmasının Devamında Prof. Dr. Yardımcıoğlu, esnafa destek paketinde yer alan 5 milyar liralık destekten basın çalışanları da kira yardımı başta olmak üzere faydalanmalıdırlar.’ ifadelerine yer verdi.

Yardımcıoğlu;

Ulaştığımız verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin 863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğu görülmektedir.

Taşrada internet üzerinde basın çalışanı olarak faaliyet gösterenler bu sayının dışındadır.

Esnaf için açıklanan destek paketinde, 5 milyar TL’yi bulan kira desteği ve kira stopajının indirim sürelerinde süre uzatma gibi destekler yer almıştır.

Ülkede hafta sonları ve he rgün akşamları belirlenen saatler sokağa çıkma yasağı ile birlikte neredeyse tüm işyerleri kapatılmış olmasına rağmen pandemi ve kapanma uygulamasıyla diğer işletmelerin iş yükleri azalmasına rağmen basın camiasının işleri daha da artış göstermiştir.

Pandemi ve genel anlamda ekonominin durumu dikkate alındığında bu sektörde faaliyet gösteren insanların aldıkları reklamlar neredeyse sıfırlanmıştır.

Bu insanlarda ülke ekonomisi için diğer sektörler kadar önemlidirler ve üstelik anayasada özgürlükleri güvence altına alınmış bir sektörün çalışanlarıdırlar.

Büyük Birlik Partisi olarak, pakette yer alan 5 milyar liralık destekten basın çalışanları da kira yardımı başta olmak üzere faydalanmalıdırlar, diğer işletmeler kadar bu sektörün de bu yardımlardan destek alabilmeleri en doğal haklarıdır diye düşünüyoruz.

Büyük Birlik Partisi, Cumhur ittifakının bir parçasıdır. Ve bunu dile getirmek, ittifakın büyük ortağı olan hükümetimizin dikkatini bu konuya çekmek bizim görevimizdir.

Ve dolayısıyla buradan alenen düşüncelerimizi ilgililerle paylaşmış olmak istedik.