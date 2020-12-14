Cimer'den cevap geldi!

Trabzon caddesine yaşanan olayda maske takmamakta direnen ve polis ekiplerini tehdit eden kadına Cimer'den cevap gecikmedi

KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 12:29 14.12.2020, 13:42
Cimer'den cevap geldi!

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için kendisini uyaran polise "Artistliğiniz kime ya?" diyerek tepki gösteren Gülcan Ç.’nin, birçok suç kaydı bulunduğu ve 10 ay önce de çay bahçesinde olay çıkardığı ortaya çıktı.

Trabzon Bulvarı'nda 10 Aralık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, maske takmayan Gülcan Ç.'yi uyardı. Ancak Gülcan Ç., maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istedi. Buna sinirlenen Gülcan Ç., "Vermiyorum kardeşim gel de al" ifadelerini kullandı. Polisle kadın arasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Gülcan Ç., polislere, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya?" dedi.

KENDİSİ BAŞVURMADAN CİMER'DEN CEVAP GELDİ

Maske takmayıp polise kimliğini de vermeyen Gülcan Ç. daha sonra gözaltına alınarak karakola götürdü ve tepkisini burada da sürdürdü. Karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayan Gülcan Ç., "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditleri savurdu.

Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt geldi. Kadının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Enver Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın" notunu yazdı.

GARSONLARA KÜLLÜK, MÜŞTERİLERE BARDAK FIRLATMIŞTI

Bu arada Gülcan Ç.'nin daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gülcan Ç., 16 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği çay bahçesinde oturduğu masadaki küllüğü önce yere ardından ise kendisini uyaran garsonların üzerine attı, daha sonra da masaları devirip diğer müşterilerin üzerine bardak fırlattı. Bunun üzerine garsonlar Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyince kadının yanındaki arkadaşları, garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polisler Gülcan Ç.'yi gözaltına alarak karakola götürmüştü.


 

#CİMER #Kahramanmaraş
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