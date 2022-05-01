Cimikanlı’nın Yeni Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık Cimikanlı Mahallesi’nde başlatılan yol genişletme ve yeni güzergâh çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, özellikle sarımsak üretiminde şehrin önemli noktalarından olan Cimikanlı Mahallesi’ne yeni güzergâh kazandırılıyor. Bölgedeki pek çok mahallenin istifade edeceği 3 kilometre uzunluğundaki yeni arterde genişletme, zemin düzeltme ve sıkıştırma uygulamalarının ardından asfaltlama çalışmasına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin içerisinden geçen dar ve kullanışsız yola alternatif güzergâh sağlanmış olacak.

Daha Güvenli ve Konforlu

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek adına muhtelif yerlerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Pazarcık Cimikanlı Mahallesi’nde de çalışmalarımız sürüyor. Mahallenin içerisinden geçen, dar ve kullanışsız yol yerine hem daha geniş hem de daha konforlu 3 kilometre uzunluğunda yeni arter kazandırıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli yeni bir artere kavuşmuş olacak” ifadelerine yer verildi.