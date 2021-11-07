Çınar Kafe hizmet vermeye başladı
Çınar Kafe görkemli bir açılışla Yenişehir Mahallesinde Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 14:43 07.11.2021, 16:56
İş İnsanı Asım Zer tarafından hizmete sunulan Çınar Kafe’nin açılışına siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Hizmete sunulan Çınar Kafe’de canlı müzik eşliğinde keyifli anların yaşanacağı ve eşsiz lezzetlerin bulunduğu bir ortam kahramanmaraşlıların olacak.
Açılışta konuşma yapan CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş “yeni işletmenin hayırlı olmasını diledi.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel’de Kahramanmaraş’a kazandırılan Çınar kafe’ye hayırlı olsun dileklerini iletti.
İşletme Sahibi Asım Zer ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “ailelerimizin nezih bir ortamda sohbet edebilecekleri Çınar kafe’yi bugün itibarıyla hizmete açmış bulunmaktayız” diye konuştu.
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