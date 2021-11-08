Çin’in uyguladığı politikalar ve insanlık dışı eziyetler karşısında imza topladılar!
Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalar, Uygur Türkleri tarafından protesto edildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 16:09
Toplama Kampı Platformu çatısı altında bir araya gelen Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, İl Özel idare binası önünde toplanarak Çin’in uyguladığı politikalar ve insanlık dışı eziyetler karşısında imza topladı.
Basın açıklamasında bulunan Platform sözcüsü Birza Ahmet İlyasoğlu Uygur Türklerinin zorla ailelerinden ayrılıp toplama kamplarında tutulduğunu söyledi.
Aileleri Çin tarafından toplama kampında tutulan Konuşmacılar yaşanan zulümlerden bahsetti.
İHH Başkanı Yusuf Bülbül “Bu kardeşlerimizin yakınlarına kavuşması, Çin zulmünün sona ermesi için destek verdiğimizi duyuruyoruz” dedi.
Basın toplantısı dualarla son buldu.
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