Çırağın Alışveriş Merkezi Pazarcık ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, Pazarcık’ta müşterilerini bekliyor.

Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi, beyaz eşya bölümünde müşterilerine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alışverişin tek adresi olma özelliğini taşıyor.

Kampanyalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın AVM Pazarcık şubesi beyaz eşya bölümü sorumlusu Ahmet Şahin, evlenecek olanlar ve evini yenilemek isteyenler için birçok üründe kampanyaların olduğunu söyledi.