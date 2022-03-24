Çırağın AVM Pazarcık şubesiyle müşterilerine en iyi hizmeti veriyor
Kahramanmaraş'ın en çok tercih edilen markası olmayı başaran Çırağın Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çırağın Alışveriş Merkezi üçüncü şubesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2022, 16:05 24.03.2022, 16:38
Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, Pazarcık’ta müşterilerini bekliyor.
Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi müşterisine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alış verişin tek adresi olma özelliğini de taşıyor.
Çırağın AVM Pazarcık Şubesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, “Kahramanmaraş merkezden sonra ilçelerimizde de şubelerimizi açmak istiyorduk. İlk olarak Pazarcık ilçemizde faaliyet vermeye başladık. İnşallah yakında zamanda şubelerimiz artmaya devam edecek” diye konuştu.
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