Çırağın AVM Pazarcık şubesiyle müşterilerine en iyi hizmeti veriyor

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, Pazarcık’ta müşterilerini bekliyor.

Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi müşterisine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alış verişin tek adresi olma özelliğini de taşıyor.

Çırağın AVM Pazarcık Şubesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, “Kahramanmaraş merkezden sonra ilçelerimizde de şubelerimizi açmak istiyorduk. İlk olarak Pazarcık ilçemizde faaliyet vermeye başladık. İnşallah yakında zamanda şubelerimiz artmaya devam edecek” diye konuştu.