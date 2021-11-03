Çırağın Group ile berberler ve kuaförler odası arasında protokol!

Bu protokole göre Çırağın group bünyesinde Çırağın inşaat, Çırağın avm , Çırağın düğün sarayı şirketleri ile Kahramanmaraş berberler ve kuaförler odası başkanlığı arasında alışverişlerde % 10 indirim sağlanacak.

Ptorokolün detayı ise şu şekilde;

-Çırağın AVM mağazacılık Kahramanmaraş İsmet paşa Mah. Merkez Şubesi, Çırağın AVM Bosch Bayii orman şubesi, Çırağın AVM Pazarcık Beko şubelerinden,

Kahramanmaraş berberler ve kuaförler odası üyelerinin yaptığı tüm mobilya, beyaz eşya, halı, ev tekstili, zücaciye, elektronik, hediyelik eşyalar, Dekerasyon ürünleri ve oyuncak çeşitleri olmak üzere tüm ürün gamında %10 indirim oranı uygulanacak,

-Çırağın group inşaat firmasından Kahramanmaraş berberler ve kuaförler odası üyelerinin yapacağı hertürlü konut, işyeri veya her türlü gayrimenkul alışverişlerinde %10 indirim yapılacaktır.

-Çırağın düğün sarayı firmasından Kahramanmaraş berberler ve kuaförler odası üyelerinin her türlü düğün, davet, balo bilumum hizmet almak istediklerinde %10 indirim uygulanacaktır.

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı, “berber ve kuaförler için alışverişlerde uygulanacak %10 indirim için Çırağın Group’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak’da protokolün hayırlara vesile getirmesini diledi.