Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak 2021 yılını değerlendirdi!
Kahramanmaraş’ta inşaat sektörüne yepyeni bir sayfa açan Çırağın Group 2021 yılında yaklaşık 700 vatandaşı ev sahibi yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 15:58 30.12.2021, 18:25
Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, 2021 yılında inşaat sektörünün hangi süreçlerden geçtiğini Aksu Haber'e paylaştı.
Çırak, 2022 yılı için bin konutluk hedef koyduklarını belirtti
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