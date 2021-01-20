Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, Güne Başlarken’de!
İnşaat Sektöründe 2020 Yılında Neler Yaşadığı Değerlendirilip 2021 yılı inşaat sektöründen beklentiler konuşuldu
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 15:58
Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, Güne Başlarken programının konuğu oldu.
Programda Çırak, inşaat sektörünün 2020 yılında neler yaşadığı hakkında bilgiler verdi.
Çırak, programın devamında ise 2021 yılında inşaat sektörünü neler beklediği konusunda açıklamalarda bulundu.
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