Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Çırak, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu programlarından Güne Başlarken’in konuğu Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak oldu.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 14:14 14.10.2020, 19:39
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Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak burada yapmış oldukları kampanyalar hakkında izleyicilere bilgiler paylaştı.
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|7
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|6
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|3
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|3
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|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
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|4
|0
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|P
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|4
|10
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|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
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|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
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|5
|2