Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Çırak, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu programlarından Güne Başlarken’in konuğu Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak oldu.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 14:14 14.10.2020, 19:39
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Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak  burada yapmış oldukları kampanyalar hakkında izleyicilere bilgiler paylaştı.

#Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak #Aksu Tv #Güne Başlarken #Aksu Haber #Kahramanmaraş
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